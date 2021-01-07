فنون ومشاهير

إصابة الإعلامي يزبك وهبة بـ"كورونا"

Lebanon 24
07-01-2021 | 14:04
A-
A+
Doc-P-781911-637456252144260070.jpg
Doc-P-781911-637456252144260070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب الإعلامي ومقدّم الأخبار في "المؤسسة اللبنانية للإرسال" (LBCI)، يزبك وهبة، بفيروس "كورونا"، بحسب ما ذكرت الـ"LBCI". 

وقد خضع يزبك وهبة لاختبار "كورونا"، وجاءت نتيجته يوم أمس الأربعاء إيجابية، علماً أنه يعاني أعراضاً خفيفة.
 
 
المصدر: LBCI
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: بعض الناس لا تملك ثمن كمامة يومياً وهنا دور الدولة في هذا المجال والخوف ليس من اللقاح بل من ان التقط فيروس كورونا
lebanon 24
07/01/2021 22:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: تسكير البلد يتم من السادسة مساءاً ما يعني أنه هناك مؤسسات ستفتح وهل تستطيع البلديات توزيع كمامات وتفرض التباعد؟ المطلوب توزيع العمل من أجل التخفيف من إنتشار الكورونا ونحن وغيرنا عملنا على تجهيز مستشفى عين وزين
lebanon 24
07/01/2021 22:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للـMTV: الدولة والمجتمع اللبناني يتمحلان مسؤولية انتشار فيروس كورونا وعند رأس السنة لم يكن هناك وعي كاف وهناك خطر داهم
lebanon 24
07/01/2021 22:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مشهد "مخيف" أمام طوارئ الكورونا في مستشفى نبيه بري.. هذا ما حصل
lebanon 24
07/01/2021 22:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

يزبك وهبة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2021-01-07
18:00 | 2021-01-07
16:33 | 2021-01-07
15:08 | 2021-01-07
15:00 | 2021-01-07
12:32 | 2021-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website