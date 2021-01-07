17
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
إصابة الإعلامي يزبك وهبة بـ"كورونا"
Lebanon 24
07-01-2021
|
14:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب الإعلامي ومقدّم الأخبار في "المؤسسة اللبنانية للإرسال" (LBCI)، يزبك وهبة، بفيروس "كورونا"، بحسب ما ذكرت الـ"LBCI".
وقد خضع يزبك وهبة لاختبار "كورونا"، وجاءت نتيجته يوم أمس الأربعاء إيجابية، علماً أنه يعاني أعراضاً خفيفة.
المصدر:
LBCI
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: بعض الناس لا تملك ثمن كمامة يومياً وهنا دور الدولة في هذا المجال والخوف ليس من اللقاح بل من ان التقط فيروس كورونا
Lebanon 24
جنبلاط: بعض الناس لا تملك ثمن كمامة يومياً وهنا دور الدولة في هذا المجال والخوف ليس من اللقاح بل من ان التقط فيروس كورونا
07/01/2021 22:40:13
07/01/2021 22:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: تسكير البلد يتم من السادسة مساءاً ما يعني أنه هناك مؤسسات ستفتح وهل تستطيع البلديات توزيع كمامات وتفرض التباعد؟ المطلوب توزيع العمل من أجل التخفيف من إنتشار الكورونا ونحن وغيرنا عملنا على تجهيز مستشفى عين وزين
Lebanon 24
جنبلاط: تسكير البلد يتم من السادسة مساءاً ما يعني أنه هناك مؤسسات ستفتح وهل تستطيع البلديات توزيع كمامات وتفرض التباعد؟ المطلوب توزيع العمل من أجل التخفيف من إنتشار الكورونا ونحن وغيرنا عملنا على تجهيز مستشفى عين وزين
07/01/2021 22:40:13
07/01/2021 22:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للـMTV: الدولة والمجتمع اللبناني يتمحلان مسؤولية انتشار فيروس كورونا وعند رأس السنة لم يكن هناك وعي كاف وهناك خطر داهم
Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للـMTV: الدولة والمجتمع اللبناني يتمحلان مسؤولية انتشار فيروس كورونا وعند رأس السنة لم يكن هناك وعي كاف وهناك خطر داهم
07/01/2021 22:40:13
07/01/2021 22:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد "مخيف" أمام طوارئ الكورونا في مستشفى نبيه بري.. هذا ما حصل
Lebanon 24
مشهد "مخيف" أمام طوارئ الكورونا في مستشفى نبيه بري.. هذا ما حصل
07/01/2021 22:40:13
07/01/2021 22:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا
يزبك وهبة
تابع
الأكثر قراءة
بعد الارتفاع الجنوني للدولار أمس.. كيف افتتحت السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعد الارتفاع الجنوني للدولار أمس.. كيف افتتحت السوق السوداء؟
08:37 | 2021-01-07
07/01/2021 08:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سلالة كورونا الجديدة.. هذه الأعراض يجب الانتباه إليها
Lebanon 24
سلالة كورونا الجديدة.. هذه الأعراض يجب الانتباه إليها
09:00 | 2021-01-07
07/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن أحداث واشنطن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن أحداث واشنطن (فيديو)
09:00 | 2021-01-07
07/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حي السلّم يشتعل.. إشتباكات عنيفة بين "المعلومات" و مطلوبين
Lebanon 24
حي السلّم يشتعل.. إشتباكات عنيفة بين "المعلومات" و مطلوبين
20:16 | 2021-01-07
07/01/2021 08:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت جرّاء مضاعفات بعد خضوعها لجراحة.. الموت يفجع ريتا حرب بوالدتها
Lebanon 24
توفيت جرّاء مضاعفات بعد خضوعها لجراحة.. الموت يفجع ريتا حرب بوالدتها
12:32 | 2021-01-07
07/01/2021 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
21:00 | 2021-01-07
كاتب شهير عن جنازة حاتم علي: حفلت بالكثير من المنافقين ومستغلّي الحزن
18:00 | 2021-01-07
حسم قضية محمد رمضان والطيار.. هل يدفع 25 مليون جنيه تعويضا؟
16:33 | 2021-01-07
هل سيكون مصير وسام صباغ السجن؟
15:08 | 2021-01-07
بسام ابو زيد الى الـLBCI مجدداً
15:00 | 2021-01-07
لن تستطيعوا التمييز بين تيم حسن وشبيهه (صورة)
12:32 | 2021-01-07
توفيت جرّاء مضاعفات بعد خضوعها لجراحة.. الموت يفجع ريتا حرب بوالدتها
فيديو
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
Lebanon 24
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
21:00 | 2021-01-07
07/01/2021 22:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
14:48 | 2021-01-07
07/01/2021 22:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
10:30 | 2021-01-07
07/01/2021 22:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact