إصابة الإعلامي يزبك وهبة بـ"كورونا"

أصيب الإعلامي ومقدّم الأخبار في "المؤسسة اللبنانية للإرسال" (LBCI)، يزبك وهبة، بفيروس "كورونا"، بحسب ما ذكرت الـ"LBCI".



وقد خضع يزبك وهبة لاختبار "كورونا"، وجاءت نتيجته يوم أمس الأربعاء إيجابية، علماً أنه يعاني أعراضاً خفيفة.