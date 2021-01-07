بسام ابو زيد الى الـLBCI مجدداً

تقدمت باستقالتي من قناة الحدث في دبي وذلك لأسباب شخصية.
أود شكر القائمين على هذه القناة من مدراء وزملاء على محبتهم وتفهمهم وعلى هذه التجربة الجيدة التي لم تدم طويلا.
العودة إلى لبنان ستكون أيضا عودة إلى حيث أمضيت ٣٠ عاما من العمل الصحفي في lbci.
— Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) January 7, 2021
تقدمت باستقالتي من قناة الحدث في دبي وذلك لأسباب شخصية.
أود شكر القائمين على هذه القناة من مدراء وزملاء على محبتهم وتفهمهم وعلى هذه التجربة الجيدة التي لم تدم طويلا.
العودة إلى لبنان ستكون أيضا عودة إلى حيث أمضيت ٣٠ عاما من العمل الصحفي في lbci.