بسام ابو زيد الى الـLBCI مجدداً

قرر الإعلامي الزميل بسام ابو زيد العودة الى المؤسسة اللبنانية للإرسال بعدما كان قد خاض تجربة جديدة في قناة العربية الحدث. وكتب: "تقدمت باستقالتي من قناة الحدث في دبي وذلك لأسباب شخصية. أود شكر القائمين على هذه القناة من مدراء وزملاء على محبتهم وتفهمهم وعلى هذه التجربة الجيدة التي لم تدم طويلا. العودة إلى لبنان ستكون أيضا عودة إلى حيث أمضيت ٣٠ عاما من العمل الصحفي في lbci".

تقدمت باستقالتي من قناة الحدث في دبي وذلك لأسباب شخصية.

أود شكر القائمين على هذه القناة من مدراء وزملاء على محبتهم وتفهمهم وعلى هذه التجربة الجيدة التي لم تدم طويلا.

العودة إلى لبنان ستكون أيضا عودة إلى حيث أمضيت ٣٠ عاما من العمل الصحفي في lbci. — Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) January 7, 2021