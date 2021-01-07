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فنون ومشاهير
إليسا تطلق كليبها قريباً
Lebanon 24
07-01-2021
|
06:00
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على الرغم من انتشار جائحة كورونا وتجديد مدة الحجر والاقفال التام في لبنان، يبدو أن النجمة إليسا ستكون أول الفنانين الذي يطلقون كليباً بداية السنة الحالية.
وفي هذا الإطار، ذكرت مجلة "نواعم" أنه جرى تصوير أغاني الألبوم الجديد بطريقة متميزة مع المخرجة أنجي جمال؛ وهو ما عرف عنه مدير أعمال إليسا أمين أبي ياغي بأنه مفاجأة منتظرة ستحمل الكثير من التجدد بعد سنة من الركود الفني الذي شهدته إليسا والعالم بأسره جرّاء فيروس كورونا.
"صاحبة رأي" سيلبس حلّة جديدة بداية الأسبوع المقبل، وسيكون متوفراً لمتابعي وجمهور صاحبة "ع بالي حبيبي"، وعُلم أيضاً أن شركتَي روتانا وديزر ستدعمان العمل المصور الجديد الذي سيكون للمرة الاولى بالنسبة إلى إليسا.
يُذكر أن الألبوم الأخير "صاحبة رأي" حصد أكثر الألبومات مبيعاً بحسب التصنيفات السنوية التي نُشرت، وهذا بالطبع يؤكد على صوابية قرارات واختيارات إليسا على صعيد الاغاني، بعد أن أعطت صفحة الجائزة العالمية "وورد ميوزك اي وورد" إحصاءاتها عن أكثر الأعمال الفنية مبيعاً على متصفّح انستغرام، وكذلك اعتبارها من أكثر الشخصيات المؤثرة على صعيد العالم بين مجموعة من الشخصيات المؤثرة.
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