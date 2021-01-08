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كورونا يصل إلى MTV.. وتحركات في LBCI بعد إصابة مقدّمي نشرة الأخبار

Lebanon 24
08-01-2021 | 07:21
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يسجل فيروس كورونا المستجد انتشاراً واسعاً في لبنان. وفي جديد الإصابات، أنّ الفيروس وصل إلى قسم "الأخبار" في LBCI، إذ أعلن كل من مالك الشريف، وريمي درباس ويزبك وهبي إصابتهم. علماً أنّه سبق لمقدّم برنامج "لهون وبس"، هشام حداد، أن أعلن إصابته بالفيروس أيضاً. 
وبحسب صحيفة "الأخبار"، فإنّ جولة من الفحوصات ستقام اليوم للوقوف على مدى إنتشار الفيروس بين العاملين.
ويبدو أنّ رقعو الفيروس توسعت لتطال MTV، إذ أعلن جوزيف طوق الذي يتشارك في تقديم برنامج "ع غير كوكب" مع بيار رباط، عن إصابته أيضاً. 
 
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