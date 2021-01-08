فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تكشف سبب طلاقها: زوجي كان يأخذ نقودي ويجلب النساء الى البيت

Lebanon 24
08-01-2021 | 09:00
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اعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، أن والدها كان رافضاً لعملها كفنانة، وكان متشدداً جداً لدرجة انها اضطرت لعمل مونتاج لفيلم "ويجا" قبل أن يشاهده، وحذفت مشاهدها الجريئة لأجله، بحسب "الجرس". 

وتحدثت عن سبب طلاقها من زوجها الأول، موضحة أنه كان يخونها ويجلب نساء الى البيت.

واكدت أنها اتخذت قرار الطلاق عندما علمت بخيانته، حيث قالت: "مش مشكلة متحبنيش لكن تخوني ليه؟ انا لا حولة ولا وحشة وبالعكس حلوة وصغيرة لكن تخوني لاء".

تابعت: "مرة رجعت من السفر لقيته يقول لوحدة في التلفون مرتي رجعت ما بقدر احكيكي!!! وكان ياخذ فلوسي".
المصدر: الجرس
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