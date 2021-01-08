فنون ومشاهير

بعدما رفضه في السابق.. هل سيتلقى راغب علامة لقاح كورونا؟

Lebanon 24
08-01-2021 | 12:00
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أعلن الفنان راغب علامة أنه سوف يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا فور وصوله الى لبنان.

 

ونشر راغب فيديو على حسابه على تويتر قائلاً: "كل يوم عن يوم يتطور لقاح كورونا. وانا كنت خائف من هذا اللقاح في وقت سابق، لكن اليوم الخطر الداهم هو فيروس كورونا نفسه، لذا انا بإنتظار ان يصل اللقاح الى لبنان كي أكون أول شخص يتلقاه".

كورونا وباء مخيف وعلينا الاحتياط منه، وفي هذه الأيام إنتشر بشكل مرعب. في السابق قالوا أن اللقاح سيكون على شكل شريحة الكترونية يضعوها في الجسم فمن الطبيعي أن نرفض أخذه وأن نخاف. والآن وقد أطلقت الشركات العالمية لقاح طبيعي فعّال ، فأصبح من الواجب أن نأخذه في أول فرصة #راغب_علامة pic.twitter.com/PUwCtVdcIT

 
 

كما نشر تغريدة ثانية قال فيها: "كورونا وباء مخيف وعلينا الاحتياط منه، وفي هذه الأيام إنتشر بشكل مرعب. في السابق قالوا أن اللقاح سيكون على شكل شريحة الكترونية يضعوها في الجسم فمن الطبيعي أن نرفض أخذه وأن نخاف. والآن وقد أطلقت الشركات العالمية لقاح طبيعي فعّال، فأصبح من الواجب أن نأخذه في أول فرصة".

 

 

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