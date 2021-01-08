بعد تلقيه اللقاح في السعودية.. موجة غضب في المملكة من سمير صفير ومطالبات بطرده

أثار المحلن اللبناني سمير صفير موجة من الجدل في السعودية بسبب تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وعبّر الكثير من الناشطين السعوديين عن غضبهم بسبب ذلك مطلقين هاشتاغ "طرد سمير صفير". وأتى هذا على خلفية اتهامه بالإساءة في وقت سابق للمملكة. وفي هذا السياق استعادوا تصريحات له تحدث فيها عن أن السعودية تصدر الإرهاب.

وطالب الكثيرون بمحاسبة مدير مكتب وزير الاعلام وليد بافقية الذي وجه الدعوة لصفير للذهاب الى السعودية حيث تم تكريمه. كما اعتبروا أن للمواطن السعودي الأولوية في ما يتعلق بتلقي اللقاح.

ومما جاء في التعليقات: "سمير صفير عديم الكرامة يوصف دولتنا بالارهابية ويتلقى لقاح كورونا مجاناً في الممكلة صدق إنكم شعوب طارئة وتبيعون نفسكم عشان الفلوس" و"إذا كانت تسيء للمملكة وشعبها وحكامها تجي عندنا ليش؟".

جدل في #السعودية بعد تلقي الملحن #سمير_صفير لجرعة لقاح #كورونا الصيني في السعودية، ووزارة الصحة توضح"المقيم اوراقه نظامية وهو مقيم على اسم إحدى الشركات، وبحسب الفئات العمرية يحق له اخذ جرعة اللقاح" #covid_19 #كورونا_فايروس pic.twitter.com/bSs5M0QMP9

— Bila Rakaba (@BilaRakaba) January 7, 2021

وأعاد صفير نشر الفيديو الذي سجل له أثناء تلقيه اللقاح وأرفقه بتغريدة جاء فيها: "فقط للتوضيح اللقاح هو فايزر بيونتيك". كما أردف في تغريدة أخرى: "على فكرة انا مقيم".

وأوضحت وزارة الصحة السعودية الملابسات من خلال بيان أصدرته من ذكر صفير وأشارت فيه إلى أن الشخص الذي تلقّى اللقاح مقيم في السعودية بإقامة نظامية وتحت كفالة إحدى الشركات الخاصة وضمن الفئات العمرية المشمولة باللقاح لهذه المرحلة. وتابعت أنّ "التوجيهات تؤكد تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين ممن تشملهم المرحلة التي تحددها وزارة الصحة".