فنون ومشاهير

يسرا بحاجة لأجهزة تنفس.. ما حقيقة تدهور صحتها؟

Lebanon 24
08-01-2021 | 18:00
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بعد انتشار أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بكورونا ووضعها على أجهزة الاكسجين، خرجت الفنانة المصرية لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية.

 

وكشفت يسرا أن أخبار تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة ووضعها على أجهزة الأكسجين غير صحيحة، لافتة إلى أنها ما زالت تخضع للعلاج بمنزلها مع الالتزام ببروتوكول العلاج الذي وضعته لها وزارة الصحة.

 

وأكدت يسرا أنها تعاني من "ربو إنزيمي" وهذا يجعل استجابتها للعلاج بطيئة، مشددة على أن ما يتم تداوله الأيام الماضية من أخبار حول تطورات حالتها الصحية غير صحيحة، وأنها لم ترقد على جهاز الأكسجين كما أشيع.

 

وكانت يسرا قد أعلنت مؤخراً، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مضيفة: "كما أوجه شكر خاص جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض".

 

المصدر: لها
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