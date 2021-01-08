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فنون ومشاهير
إيلي صعب يفقد أغلى الناس!
Lebanon 24
08-01-2021
|
15:00
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نعت مجموعة إيلي صعب والد المصمّم، سليم خليل بو صعب، في بيان جاء فيه: "تتقدّم مجموعة إيلي صعب وعموم الموظفين والعاملين فيها في لبنان والعالم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد الراقد على رجاء القيامة يوم الخميس الواقع فيه 7 كانون الثاني 2021. لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء شاكرين لكم الصلاة لأجله عن بُعد تماشياً مع الإجراءات المتخذة حفاظاً على السلامة العامة".
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