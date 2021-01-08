الموت يفجع إيلي صعب بأغلى الناس!

نعت مجموعة إيلي صعب والد المصمّم، سليم خليل بو صعب، في بيان جاء فيه: "تتقدّم مجموعة إيلي صعب وعموم الموظفين والعاملين فيها في لبنان والعالم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد الراقد على رجاء القيامة يوم الخميس الواقع فيه 7 كانون الثاني 2021. لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء شاكرين لكم الصلاة لأجله عن بُعد تماشياً مع الإجراءات المتخذة حفاظاً على السلامة العامة".