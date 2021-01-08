لهذا السبب.. السفير الإماراتي في لبنان يشكر نجوى كرم

توجّه سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن بالشكر الى الفنانة نجوى كرم، وذلك بعد إصدارها أغنية "زايد مجدها" التي أهدتها الى حكام وشعب الإمارات قبيل حفلتها المنتظرة فيها.

وكتب دندن عبر حسابه: "شكراً لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم التي عبّرت خير تعبير عن لسان حال اللبنانيين الأوفياء لأشقائهم العرب عامّة والإماراتيين خاصةً، أبناء الشيخ زايد طيّب الله ثراه".

شكرا لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم التي عبّرت خير تعبير عن لسان حال اللبنانيين الأوفياء لأشقائهم العرب عامّة والإماراتيين خاصةً، أبناء الشيخ زايد طيّب الله ثراه @najwakaram pic.twitter.com/7YnE6iMcsF — Fouad Chehab Dandan (@FouadDandan) January 8, 2021

أمّا كرم فردّت: "الشعب اللبناني شعب الوفا والمحبة، وهيدي رسالة الفنان. لا شكر على واجب سعادة السفير".

الشعب اللبناني، شعب الوفا والمحبّة

وهيدي رسالة الفنّان..

لا شكر على واجب سعادة السفير 🙏🏼 #زايد_مجدهاhttps://t.co/vpTezpCY8R https://t.co/pIqJW8FSt9 — Najwa Karam (@najwakaram) January 8, 2021

وحملت الأغنية توقيع الشاعر روجيه فغالي، ألحان أنطوان الشعك وتوزيع داني حلو.





