لهذا السبب.. السفير الإماراتي في لبنان يشكر نجوى كرم

توجّه سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن بالشكر الى الفنانة نجوى كرم، وذلك بعد إصدارها أغنية "زايد مجدها" التي أهدتها الى حكام وشعب الإمارات قبيل حفلتها المنتظرة فيها.
وكتب دندن عبر حسابه: "شكراً لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم التي عبّرت خير تعبير عن لسان حال اللبنانيين الأوفياء لأشقائهم العرب عامّة والإماراتيين خاصةً، أبناء الشيخ زايد طيّب الله ثراه".
أمّا كرم فردّت: "الشعب اللبناني شعب الوفا والمحبة، وهيدي رسالة الفنان. لا شكر على واجب سعادة السفير".
وحملت الأغنية توقيع الشاعر روجيه فغالي، ألحان أنطوان الشعك وتوزيع داني حلو.