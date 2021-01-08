كانت تضحك وتوقف قلبها بشكل مفاجىء.. بيار رباط يكشف ما حصل مع شقيقته قبل وفاتها

حلّ الإعلامي اللبناني بيار رباط ضيفاً على برنامج spot on مع الإعلامي رالف معتوق الذي يُعرض عبر إذاعة صوت كل لبنان وصوت الغد أستراليا، وتحدث عن أسوأ ما حصل في العام الفائت. وعن وفاة شقيقته بيا، قال: "كانت تُمارس الرياضة عندما انتابتها آلاماً في المعدة والرأس وتم نقلها إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لها ثم طلب منها القدوم لاستكمالها في اليوم التالي.وقد ذهبت بيا إلى المستشفى قبل موعدها بثلاثة ساعات في اليوم التالي وهو كان على تواصل مع والدته في وقتها وبانتظار أن تصدر الفيزا الخاصة به ليستطيع الذهاب إلى دبي بعد أن أخبره الطبيب بأنّه من الأفضل أن يسافر إلى هناك".وتابع بيار: "في مساء ذات اليوم تواصلت معه والدته لتخبره أن شقيقته تحسّنت بعض الشيء وهي تضحك مع الجميع لكن بعد ساعات توقف قلبها بشكل مفاجئ ولم يستطع الطبيب فعل أي شيء وهو وصل إلى دبي ليجد والدته في المنزل حيث أخبرته أنّهم حاولوا إنعاش عضلة قلبها لحوالي النصف ساعة من دون جدوى".