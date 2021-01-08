بعد الهجوم عليها .. رانيا يوسف: الحياة أجمل

نشرت الفنانة رانيا يوسف ‏صورة جديدة لها مع قطتها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وعلقت رانيا يوسف على هذه الصورة: "مع جنجاه.. في كواليس مسلسل ‎اللعبة.. الحياة أجمل مع هؤلاء".

وتشارك رانيا يوسف في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، ومن إخراج معتز التوني.

والجدير بالذكر أن رانيا يوسف أثارت الجدل قبل أيام بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل أثناء لقاءها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وكان من ضمن هذه التصريحات رفضها المطلق لفكرة ارتداء الحجاب قائلة: "عمري ما هلبسه"، كما تحدثت بطريقة غير لائقة عن إطلالتها المثيرة للجدل.

وأسفرت تلك التصريحات بهجوم الجمهور عليها وخرجت يوسف لاتهام الإعلامي العراقي باستغلالها لإثارة الجدل وتحقيق مشاهدات بل واتهمته بالتحرش بها بأسئلته المثيرة للجدل ما جعله يرد أنها تحتاج لطبيب نفسي.