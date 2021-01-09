مدير أعمال إليسا يعلن إصابته بكورونا.. ماذا عنها؟

كشف مدير أعمال الفنانة إليسا، أمين ابي ياغي عن إصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه للفحص الخاص بذلك. وهو ما أشار إليه من خلال حسابه الخاص على "فيسبوك" حيث كتب: "بدأت العام 2021 مع طاقة إيجابية" مضيفاً رموزاً تشير إلى الخطر والكمامة والحجر المنزلي.

ومع شيوع الخبر تساءل الكثيرون عن صحة الفنانة اللبنانية وعما إذا أصيبت بدورها بالمرض الناتج عن هذه العدوى. إلا أنها سارعت إلى طمأنة جمهورها من خلال حديث أجرته معها صحيفة "الوطن" المصرية.

وذكرت في هذا الإطار، أنها لم تخالط مدير أعمالها خلال الفترة الماضية. وأضافت: "أقول لجمهوري لا تخافوا على صحتي أنا منيحة وأعيش في منزلي وكل شيء تمام".

وكان عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أنها خضعت للفحص الخاص بفيروس كوفيد 19 وأنها قررت اتباع الحجر المنزلي والابتعاد عن أفراد عائلتها إلى أن تظهر النتيجة.