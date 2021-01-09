فنون ومشاهير

للمرة الأولى.. كشف تفاصيل المصالحة بين أحلام وأصالة (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2021 | 15:00
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كشف الملحن السعودي، أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، المعروف باسم سهم، للمرة الأولى عن تفاصيل المصالحة التي تمت العام الماضي بين الفنانتين أحلام وأصالة نصري.

 

وأكد في مداخلة مع برنامج et بالعربي أن "الفضل في المصالحة نسب إليه بسبب تعاونه مع أصالة في ألبومها الخليجي وبنفس الوقت العمل مع أحلام للتحضير لألبومها الجديد، ولكنه لم يكن الوسيط الأول في التصالح".

 

وأشار إلى أن "الفضل في المصالحة يعود لأكثر من شخص، ولكن الشخص الرئيسي يرفض ذكر اسمه وكشف هويته، وهو يأتي في ذيل القائمة التي توسطت لإنهاء الخلافات بين النجمتين".

 

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وكان فاهد، إبن أحلام السبب في إعلان الصلح بين النجمتيم بعد تغريدة أعلن من خلالها حبه وحب والدته للنجمة السورية وأغانيها، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا على تويتر.

المصدر: لها
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