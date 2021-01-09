سيرين عبد النور تكشف ما حصل مع والدها بعد توجهه إلى المستشفى.. ماذا طلبت منه الممرضة؟

كشفت الفنانة سيرين عبد النور أن والدها إضطر للتوجّه إلى المستشفى بعدما شعر بضيق في التنفّس .

وأشارت سيرين في تغريدة لها عبر " تويتر " أن الممرضة طلبت من والدها أن يعود إلى منزله ويتواصل مع طبيبه من منزله لأن البقاء في المستشفى خطر عليه بسبب وجود حالات عديدة لمرضى الكورونا .

وكتبت سيرين : "امس والدي حس بضيق نفس نزل على الطوارئ طلبو منو يبقى برا والسبب كان خوفاً عليه قالت له الممرضة اذا كان موضوع ضيق نفس روح على بيتك وتواصل مع دكتورك يهتم فيك من بيتك اعتبرني متل بنتك وسماع نصيحتي ما تبقى بالمستشفى هون خطر عليك. المستشفيات مليانة مرضة كورونا " .