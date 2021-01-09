سمير صفير: أشكر ولي العهد محمد بن سلمان!

بعد الجدل الكبير الذي أثاره الملحّن سمير صفير منذ أيام قليلة بعد أن أعلن تلقيه لقاح كورونا في الممكلة العربية السعوديّة ، أوضح صفير كل ما أثير خلال الساعات الماضية من هجوم كبير عليه ومعلومات تحدّثت عن توجيه أحد الوزراء السعوديين دعوة له للذهب إلى السعودية.وخرج سمير صفير عن صمته في تغريدة له عبر " تويتر " وأكّد أن كل ما أثير خطأ بخطأ وأنه مقيم في السعودية منذ خمس سنوات وأن ما قيل بأن وزير وجّه له دعوة غير صحيح حيث كتب : " صباح الخير للجميع، كل ما اثير في وسائل الاعلام ومواقع التواصل خطأ بخطأ وكذب بكذب، انا بألف خير وموجود في دولة محترمة وتحترم شعبها والمقيمين فيها والزائرين، وبكل بساطة انا مقيم بالسعودية من خمس سنوات وما قيل بان وزير وجه لي دعوة غير صحيح وكله كلام فارغ وكاذب ".ووجّه سمير صفير تحيّة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الصحّة حيث كتب: " كما أؤكد لكل من يهمه الامر اني بألف بخير واعيد واشكر من كل قلبي جلالة الملك سلمان وولي عهده سمو الامير محمد بن سلمان اطال الله بعمرهما ووزارة الصحة من وزيرها الى اصغر موظف فيها، واقول للحاقدين وناشري الاكاذيب في وسائل الاعلام لن يصح الا الصحيح ".