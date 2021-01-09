راغب علامة: "احتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من إحتمال عدم وصول كورونا"!

تحدّث الفنان راغب علامة عن الخطر الكبير الذي يواجه لبنان بعد وصول عدد إصابات كورونا يوم أمس أكثر من 5400 إصابة.

وأشار راغب في تغريدة له عبر " تويتر " إلى أن الخطر يهدد كل البيوت وأن إحتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من إحتمال عدم وصول كورونا حيث كتب: " انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف.. البعض لا يشعر بعوارض والبعض يصل الى مرحلة الخطر..".

وأضاف: "يوم أمس 5400 حالة كورونا في لبنان.. قال لي صديق وهو طبيب أنه عندنا إحتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من إحتمال عدم وصول كورونا الى كل بيت..".

وختم: "ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه آمين".