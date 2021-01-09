فنون ومشاهير

راغب علامة: "احتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من إحتمال عدم وصول كورونا"!

Lebanon 24
09-01-2021 | 23:00
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تحدّث الفنان راغب علامة عن الخطر الكبير الذي يواجه لبنان بعد وصول عدد إصابات كورونا يوم أمس أكثر من 5400 إصابة.
وأشار راغب في تغريدة له عبر " تويتر " إلى أن الخطر يهدد كل البيوت وأن إحتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من إحتمال عدم وصول كورونا حيث كتب: " انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف.. البعض لا يشعر بعوارض والبعض يصل الى مرحلة الخطر..".
وأضاف: "يوم أمس 5400 حالة كورونا في لبنان.. قال لي صديق وهو طبيب أنه عندنا إحتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من إحتمال عدم وصول كورونا الى كل بيت..".
وختم: "ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه آمين".
 
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