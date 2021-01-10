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فنون ومشاهير
فيروس كورونا يخطف حياة فنان مصري
Lebanon 24
10-01-2021
|
07:18
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توفي الفنان المصري الكبير هادي الجيار، ليل السبت الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 72 عاما.
ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.
وكان الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.
وفي وقت سابق، الجيار إصابته عبر صفحته في فيسبوك وقال: "ضربنى فيروس كورونا اللعين. نسألكم الدعاء بالشفاء".
وولد الجيار في أكتوبر عام 1949 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970.
وبدأ مشواره الفني مع الدراما التلفزيونية في مسلسل (القاهرة والناس) إخراج محمد فاضل ثم مسلسل (الكنز) إخراج نور الدمرداش ليقطع بعد ذلك مشوارا طويلا امتد قرابة الخمسة عقود.
ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الراية البيضاء) و(أبناء.. ولكن) و(المال والبنون) و(سوق العصر) و(العصيان) و(الضوء الشارد) و(حق ميت) و(الأسطورة) و(كفر دلهاب) و(مليكة) و(ولد الغلابة).
يذكر أن الفنان المصري كان تعاقد مؤخرا مع شركة سينرجى على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.
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