جورج وسوف يحتفل بخطوبة نجله حاتم.. من هي سعيدة الحظّ؟

إحتفل سلطان الطرب جورج وسوف بخطوبة إبنه حاتم على شابة تدعى أمال حلاوي وذلك بعد اسابيع قليلة من خطوبة نجله الأصغر جورج جونيور.



وأعلن الوسّوف هذا الخبر عبر صفحته الخاصّة على "فايسبوك" حيث نشر صورة لإبنه حاتم وخطيبته أرفقها بتعليق: "بلّشت السنة بخبر بفرّح القلب مع خطوبة ابني الثاني حاتم والحلوة أمال حلاوي. بتمنالكن ايام سعيدة وتكمّلوا العمر بحب وصحة وسعادة".