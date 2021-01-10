بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد ينعي والدته: مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا

أعلن الممثل المصري حسن الرداد وفاة والدته فاديا الرداد حيث نعاها عبر حساباته الخاصّة على مواقع التواصل الإجتماعي.



ونشر الرداد صورة تجمعه بوالدته من داخل المسجد الحرام في مكّة المكرّمة أرفقها بتعليق: "توفت الى رحمة الله تعالى والدتى أحن و اطيب ام فى الدنيا السيدة فادية الرداد مع السلامة يا اغلى واطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى و بابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب. (إنا لله و إنا اليه راجعون)".





