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فنون ومشاهير
بعد خمسين عاماً ولأوّل مرة.. السيدة فيروز في صور نادرة من اميركا
Lebanon 24
10-01-2021
|
15:00
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لأول مرة وبعد خمسين عاماً، انتشرت مجموعة من الصور للسيدة فيروز، بدأ الناشطون بتداولها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعود للعام 1971 خلال رحلتها الى اميركا.
اليكم هذه الصور:
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