‫بعد خمسين عاماً ولأوّل مرة.. السيدة فيروز‬⁩ في صور نادرة من اميركا

لأول مرة وبعد خمسين عاماً، انتشرت مجموعة من الصور للسيدة فيروز، بدأ الناشطون بتداولها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعود للعام 1971 خلال رحلتها الى اميركا.

اليكم هذه الصور: