فنون ومشاهير

‫بعد خمسين عاماً ولأوّل مرة.. السيدة فيروز‬⁩ في صور نادرة من اميركا

Lebanon 24
10-01-2021 | 15:00
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لأول مرة وبعد خمسين عاماً، انتشرت مجموعة من الصور للسيدة فيروز، بدأ الناشطون بتداولها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعود للعام 1971 خلال رحلتها الى اميركا.
 
اليكم هذه الصور:
 
 
 
 
 
 
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فيروز

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