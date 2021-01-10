وفاة نجل الممثل الراحل الشهير بعد دخوله في غيبوبة (صورة)

أعلنت إيمان، ابنة النجم الراحل سيد زيان، عن وفاة شقيقها محمد، بعد صراع مع المرض.



ونشرت إيمان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" صورة للراحل من مرحلة الطفولة وعلقت عليها "البقاء لله.. توفي الآن أخي محمد سيد زيان.. الله يرحمك يا محمد ويمتعك بوجه الكريم وبجنات الفردوس الأعلى.. ويجمعك بأمي وأبي في الجنة يا حبيبي.. أسألكم الدعاء لشقيقي محمد".





وكان نجل الراحل قد تعرض مساء الجمعة، لأزمة صحية خطيرة، دخل على أثرها العناية المركزة وعاش في غيبوبة، ولم يلبث ان فارق الحياة.



يذكر ان النجم سيد زيان رحل عن عالمنا عام 2016، بعد صراع مع المرض. وكان نجل الراحل قد تعرض مساء الجمعة، لأزمة صحية خطيرة، دخل على أثرها العناية المركزة وعاش في غيبوبة، ولم يلبث ان فارق الحياة.يذكر ان النجم سيد زيان رحل عن عالمنا عام 2016، بعد صراع مع المرض.