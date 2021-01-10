15
o
بيروت
20
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
حفيدة نجمة مصرية تخطف الأنظار بجمالها ولا تجيد اللغة العربية (فيديو)
Lebanon 24
10-01-2021
|
21:00
A-
A+
A+
A-
بعد غياب طويل، حلت الفنانة فادية عبد الغني ضيفة على برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، وظهرت معها للمرة الاولى حفيدتها جنة من خلال اتصال عبر سكايت لتتحدث عن جدتها.
ولفتت ابنة نجل النجمة المصرية الأنظار بجمالها وملامحها الحسناء، وظهرت على الشاشة خجولة كونها لا تجيد التحدث باللغة العربية لطلاقة لأنها تعيش مع عائلتها في النمسا، لكنها عبرت عن سعادتها لتواجدها في مصر.
وتحدثت عن أكثر الأعمال التي تحب مشاهدتها لجدتها وهي فيلم "يا أنا يا خالتي" ومسلسل "عائلة الحاج متولي" و"دلع البنات"، ولفتت في حديثها عن جدتها الى انها "طباخة ماهرة، وأكثر أكلة تجيدها هي المحشي" والجميع يناديها "يا فوفو".
وخلال الحلقة بررت الفنانة المصرية سبب غيابها عن الساحة الفنية الى عدم عرض أعمال جيدة عليها مقارنة بتاريخها في الدراما المصرية.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
وداعاً صيف كانون.. منخفض جوي عاصف آت بهذا اليوم فاستعدوا!
Lebanon 24
وداعاً صيف كانون.. منخفض جوي عاصف آت بهذا اليوم فاستعدوا!
12:12 | 2021-01-10
10/01/2021 12:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي بالأسماء: أبناء مسؤولين كبار بـ"حزب الله" مستفيدون.. خدمات أفضل من الدولة!
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي بالأسماء: أبناء مسؤولين كبار بـ"حزب الله" مستفيدون.. خدمات أفضل من الدولة!
06:30 | 2021-01-10
10/01/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يعلن وقف تثبيت الليرة.. الدولار بـ9 آلاف ومصادر مالية تحذر
Lebanon 24
سلامة يعلن وقف تثبيت الليرة.. الدولار بـ9 آلاف ومصادر مالية تحذر
06:33 | 2021-01-10
10/01/2021 06:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مغطى بمادة شمعية.. الدولار الأسود يغزو لبنان وهكذا يمكن كشفه
Lebanon 24
مغطى بمادة شمعية.. الدولار الأسود يغزو لبنان وهكذا يمكن كشفه
11:07 | 2021-01-10
10/01/2021 11:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
البلد الى الاقفال ابتداء من يوم الاربعاء؟.. والمطار غير مستثنى!
Lebanon 24
البلد الى الاقفال ابتداء من يوم الاربعاء؟.. والمطار غير مستثنى!
17:45 | 2021-01-10
10/01/2021 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2021-01-10
إبنة أحلام كبرت وباتت شابة جميلة.. هل تشبهها؟
18:00 | 2021-01-10
وفاة نجل الممثل الراحل الشهير بعد دخوله في غيبوبة (صورة)
15:00 | 2021-01-10
بعد خمسين عاماً ولأوّل مرة.. السيدة فيروز في صور نادرة من اميركا
12:00 | 2021-01-10
بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد ينعي والدته: مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا
09:00 | 2021-01-10
جورج وسوف يحتفل بخطوبة نجله حاتم.. من هي سعيدة الحظّ؟
07:18 | 2021-01-10
فيروس كورونا يخطف حياة فنان مصري
فيديو
حفيدة نجمة مصرية تخطف الأنظار بجمالها ولا تجيد اللغة العربية (فيديو)
Lebanon 24
حفيدة نجمة مصرية تخطف الأنظار بجمالها ولا تجيد اللغة العربية (فيديو)
21:00 | 2021-01-10
11/01/2021 01:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الانتقادات.. مجدداً بسمة بوسيل في عيادة التجميل وهذا ما فعله الطبيب (فيديو)
Lebanon 24
رغم الانتقادات.. مجدداً بسمة بوسيل في عيادة التجميل وهذا ما فعله الطبيب (فيديو)
15:00 | 2021-01-09
11/01/2021 01:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
انتقاماً لكلابه وحصانه.. رجلٌ يخنق ذئباً بيديه العاريتَيْن! (فيديو)
Lebanon 24
انتقاماً لكلابه وحصانه.. رجلٌ يخنق ذئباً بيديه العاريتَيْن! (فيديو)
15:00 | 2021-01-09
11/01/2021 01:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact