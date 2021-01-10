حفيدة نجمة مصرية تخطف الأنظار بجمالها ولا تجيد اللغة العربية (فيديو)

بعد غياب طويل، حلت الفنانة فادية عبد الغني ضيفة على برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، وظهرت معها للمرة الاولى حفيدتها جنة من خلال اتصال عبر سكايت لتتحدث عن جدتها.ولفتت ابنة نجل النجمة المصرية الأنظار بجمالها وملامحها الحسناء، وظهرت على الشاشة خجولة كونها لا تجيد التحدث باللغة العربية لطلاقة لأنها تعيش مع عائلتها في النمسا، لكنها عبرت عن سعادتها لتواجدها في مصر.وتحدثت عن أكثر الأعمال التي تحب مشاهدتها لجدتها وهي فيلم "يا أنا يا خالتي" ومسلسل "عائلة الحاج متولي" و"دلع البنات"، ولفتت في حديثها عن جدتها الى انها "طباخة ماهرة، وأكثر أكلة تجيدها هي المحشي" والجميع يناديها "يا فوفو".وخلال الحلقة بررت الفنانة المصرية سبب غيابها عن الساحة الفنية الى عدم عرض أعمال جيدة عليها مقارنة بتاريخها في الدراما المصرية.