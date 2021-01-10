فنون ومشاهير

حفيدة نجمة مصرية تخطف الأنظار بجمالها ولا تجيد اللغة العربية (فيديو)

Lebanon 24
10-01-2021 | 21:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد غياب طويل، حلت الفنانة فادية عبد الغني ضيفة على برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، وظهرت معها للمرة الاولى حفيدتها جنة من خلال اتصال عبر سكايت لتتحدث عن جدتها.

ولفتت ابنة نجل النجمة المصرية الأنظار بجمالها وملامحها الحسناء، وظهرت على الشاشة خجولة كونها لا تجيد التحدث باللغة العربية لطلاقة لأنها تعيش مع عائلتها في النمسا، لكنها عبرت عن سعادتها لتواجدها في مصر.

وتحدثت عن أكثر الأعمال التي تحب مشاهدتها لجدتها وهي فيلم "يا أنا يا خالتي" ومسلسل "عائلة الحاج متولي" و"دلع البنات"، ولفتت في حديثها عن جدتها الى انها "طباخة ماهرة، وأكثر أكلة تجيدها هي المحشي" والجميع يناديها "يا فوفو".

وخلال الحلقة بررت الفنانة المصرية سبب غيابها عن الساحة الفنية الى عدم عرض أعمال جيدة عليها مقارنة بتاريخها في الدراما المصرية.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:07 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-01-10
18:00 | 2021-01-10
15:00 | 2021-01-10
12:00 | 2021-01-10
09:00 | 2021-01-10
07:18 | 2021-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website