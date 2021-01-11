فنون ومشاهير

بعدما اتهمتها بتقاضي أموال وبمصير مشابه لسوزان تميم.. هكذا ردت ليلى عبد اللطيف على قمر

Lebanon 24
11-01-2021 | 09:00
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للمرة الثانية ردت ليلى عبد اللطيف على الفنانة قمر بعدما اتهمتها بتقاضي أموال للتحدث عن الشخص بشكل جيّد، في حين تتوقع الأمور السيئة لمن لا يدفع لها المال.

 

وقالت عبد اللطيف، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي الخاص بها، إنها لم تتوقع يومًا بالاسم أو الشخص لأي من الفنانين اللبنانيين، أو لغيرهم بالموت او بالمرض.

 

وأضاف البيان أن عبد اللطيف لا تتقاضى أي مقابل مادي للاعلان أو الترويج لأي شخص كان، مؤكدًا بأنه في حال لم يكن اتهام قمر مرفقًا بالاثباتات سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وكانت الفنانة قمر هاجمت ليلى عبد اللطيف، حيث قالت في اخر اطلالاتها مع الإعلامي تمام بليق عبر "الجديد" ان عبد اللطيف تطلب المال مقابل الحديث عن المشهورين وانها اخذت منها مبلغا كبيرا من المال ومن ثم اختفت.

 

وقالت انها تنبأت لها بالقتل كما قتلت سوزان تميم.

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