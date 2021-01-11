ميريام فارس تحدث ضجة بفيديو جديد.. بحة وتغيّر في شكل وجهها!

نشرت الفنانة ميريام فارس مقطع فيديو قصير عبر حسابها على "انستغرام" نصحت فيه الجمهور بالبقاء في المنزل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت ميريام في المقطع على طبيعتها بشعرها الكيرلي وبمكياج خفيف، وقالت فيه: "بليز خليكم في البيت، إذا مش كرمالكم كرمال أهلكم". ليكمل ابنها جايدن "بابا وماما".

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ونال المقطع إعجاب الالاف من متابعيها وأثنوا على مبادرتها الواعية، في حين لاحظ العديد من المتابعين التعب والبحة الموجودة في صوتها، بينما العلق البعض على وجود تغيير في شكل وجهها، متسائلين عن السبب وهل أجرت تجميل أو اكتسبت بعض الوزن الزائد بعد انجابها طفلها الثاني دايف.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع العفوي الذي نشرته ميريام لتوعية متابعيها على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي للحدّ من إنتشار الوباء، في ظلّ الأزمة المتفاقمة في لبنان.