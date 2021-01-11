الإعلامي رياض طوق يعلن إصابته بـ"كورونا"

أعلن الإعلامي رياض طوق إصابته بفيروس "كورونا"، موضحاً أنّه لن يستأنف برنامج "باسم الشعب" الذي يعرض على شاشة الـ"MTV" هذا الأسبوع.

وكتب طوق عبر صفحته على "فيسبوك": "لن أستأنف برنامج "باسم الشعب" على شاشة "mtv" هذا الأسبوع كما كان مقرراً بسبب إصابتي بفيروس "كورونا". وأتمنى على الجميع الالتزام بالحجر المنزلي لأن النظام الصحي اللبناني لم يعد يحتمل وغرف العناية فاقت الإصابات قدرتها الاستيعابية، الدولة اللبنانية مترهّلة، حكومة حسان دياب لا يعوّل عليها وعلى الإجراءات التي اتخذتها، مواطنون أغبياء لا يتمتعون بأدنى حسّ المسؤولية نشروا الوباء يمنةً ويسرةً بشكل أصبح من الصعب السيطرة عليه. ارحموا أنفسكم وغيركم".