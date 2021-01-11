فنون ومشاهير

عملية نصب بطلها فنان لبناني

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-01-2021 | 12:37
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وقع رجل أعمال لبناني مغترب ضحيّة نصب بطلها فنان لبناني معروف على رغم صداقتهما منذ 4 سنوات.
 
وفي التفاصيل أن رجل الأعمال اللبناني قرر بيع يخت عن طريق الفنان اللبناني الذي باعه لصديقه وإتفقا على سعر 350 ألف دولار، حيث أخذ الفنان عمولته وهي 10 ألاف دولار .
 
بعد بيع اليخت أرسل الشاري مبلغ دفعة من ثمن اليخت، وبقي 138 ألف دولار من المبلغ الإجمالي لليخت، إضافة إلى التسجيل الجمركي. إلا أن الفنان اللبناني لم يسلّم المبلغ إلى رجل الأعمال وأصبح يتهرّب في كل مرّة ليضطر بعدها رجل الأعمال للجوء إلى القضاء اللبناني.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"

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