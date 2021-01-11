فنانة لبنانية تفاجئ الجميع بالحديث عن وصيتها.. اللعب مع الموت (صورة)





فاجأت الفنانة اللبنانية ورد الخال متابعيها بما نشرته عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وكتبت: "عم فكر أكتب وصيتي، ما حدا بيعرف! مش معروف إذا نحنا عم نلعب بالموت، أو الموت عم يلعب فينا".

ويشار إلى أن ورد تشارك حالياً في مسلسل "هند خانم" إلى جانب عدد من الممثلين من أبرز وجوه الشاشة اللبنانية والسورية ومنهم وسام صباغ وجوزيف حويك ويمنى شري ووسام صباغ وخالد القيش وأسعد رشدان وجناح فاخوري وليلى قمري وجويل الفرن، علماً أنه من إخراج كنان اسكندراني. ويتناول قصة زوجة تتعرض للتعنيف من زوجها وتتالى الأحداث بعد أن يموت الأخير في إطار درامي مشوق.