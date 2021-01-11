فنون ومشاهير

محمد صبحي يبكي بحرقة ويصف هادي الجيار بكلمات مؤثرة (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2021 | 23:00
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تحدث النجم محمد صبحي عن صفاة صديقه الفنان الراحل هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا صباح الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "هادي الجيار ونبيل الحلفاوي أول اتنين عرفتهم لما قدّمت معهد سينما سنة 1967، هما اللي قالولي إني اتقبلت وإحنا منعرفش بعض، قومت واخدهم بالحضن، ومن هنا بدأت صداقة من قبل ما ندخل المعهد".

وأضاف باكياً: "دخلت بيت هادي الجيار وكنت ببات عنده من وإحنا طلبة، كان عندنا طموح وأحلام، عندي رسالة منه من سنة 70 إني هبقى كوميديان عظيم، وإني هكسر الدنيا، ودعا الله أنه ميفرقناش أبدا، بإمضاء (الوالد هادي الجيار)، لأنه هو كان يعتبر نفسه والد لينا".

وتابع: "هادي الجيار اسمه هادي وكان هادي فعلا، هو مشتغلش غير عمل واحد معايا وهو (فرصة العمر) وقدّم دور (ممتاز بيه)، لكن عمل أدوار عظيمة، مفيش حد مكنش بيحب هادي الجيار، الـ10 سنوات الأخيرة فقدنا فنانين كانوا ثروة حقيقية عندنا".
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