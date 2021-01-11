للمرة الثانية... ممثل لبناني يصاب بكورونا

أصيب الممثل وجيه صقر، للمرة الثانية، بفيروس كورونا بعد خمسة اشهر على إصابته الأولى، وهو في الحجر المنزلي ببلدته بجة قضاء جبيل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.