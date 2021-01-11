فنون ومشاهير

للمرة الثانية... ممثل لبناني يصاب بكورونا

Lebanon 24
11-01-2021 | 16:59
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أصيب الممثل وجيه صقر، للمرة الثانية، بفيروس كورونا بعد خمسة اشهر على إصابته الأولى، وهو في الحجر المنزلي ببلدته بجة قضاء جبيل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
 
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وجيه صقر

كورونا

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