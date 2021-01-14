فنون ومشاهير

بعد إصابة وزير الصحة بـ"كورونا".. هشام حداد يعلّق

Lebanon 24
14-01-2021 | 09:00
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تمنى مقدم البرامج هشام حداد الشفاء لوزير الصحّة حمد حسن بعد إصابته بفيروس "كورونا".

وأكّد حداد في تغريدة له عبر "تويتر" أن الوزير حسن صاحب أخلاق محب ومهذب حيث كتب: "هيدا الوزير اشتغل كتير وميشان هيك غلط كتير وكان عم بجرب يعمل كل شي بوج وحش الوباء... تعرفت عليه عن كثب، صاحب اخلاق، محب، مهذب ولأني انتقدتو قبل اصر على مناقشتي بكل لباقة... ولو كان عاطفي زيادة عن اللزوم وانجرف بمناسبات شعبية ما فينا الا ما نتمنالو الشفاء لأنو ما بيستاهل الا كل خير".
 
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