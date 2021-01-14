بعد إصابة وزير الصحة بـ"كورونا".. هشام حداد يعلّق

هيدا الوزير اشتغل كتير وميشان هيك غلط كتير وكان عم بجرب يعمل كل شي بوج وحش الوباء...تعرفت عليه عن كثب، صاحب اخلاق، محب، مهذب ولأني انتقدتو قبل اصر على مناقشتي بكل لباقة... ولو كان عاطفي زيادة عن اللزوم وانجرف بمناسبات شعبية ما فينا الا ما نتمنالو الشفاء لأنو ما بيستاهل الا كل خير pic.twitter.com/rH9QILthXY
— Hicham haddad (@HichamHaddad57) January 13, 2021
هيدا الوزير اشتغل كتير وميشان هيك غلط كتير وكان عم بجرب يعمل كل شي بوج وحش الوباء...تعرفت عليه عن كثب، صاحب اخلاق، محب، مهذب ولأني انتقدتو قبل اصر على مناقشتي بكل لباقة... ولو كان عاطفي زيادة عن اللزوم وانجرف بمناسبات شعبية ما فينا الا ما نتمنالو الشفاء لأنو ما بيستاهل الا كل خير pic.twitter.com/rH9QILthXY