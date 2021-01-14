"أنغامي" تكرّم نانسي عجرم (صورة)

تخطت أغنية "عم بتعلّق فيك" للفنانة نانسي عجرم المليون اعجاب، وهي أوّل أغنية في تاريخ أنغامي تتجاوز هذا الرقم على التطبيق الموسيقي الأوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسلّمت نانسي عجرم من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان."