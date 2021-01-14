فنون ومشاهير

"أنغامي" تكرّم نانسي عجرم (صورة)

Lebanon 24
14-01-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-784235-637462243097533931.jpg
Doc-P-784235-637462243097533931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخطت أغنية "عم بتعلّق فيك" للفنانة نانسي عجرم المليون اعجاب، وهي أوّل أغنية في تاريخ أنغامي تتجاوز هذا الرقم على التطبيق الموسيقي الأوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
وتسلّمت نانسي عجرم من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان."
 


من جانبه قال إدي مارون، الشريك المؤسس في أنغامي إنّ "نانسي عجرم هي من أكثر الفنانات المحبّبات إلى قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصدّر الأرقام دائمًا. يسرّنا أن نسلّمها درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" ونتمنّى لها النجاح المتواصل."

إشارةً إلى أنّ "عم بتعلّق فيك" راكمت أكثر من 27 مليون إستماع وهي في صدارة أغنيات نانسي الأكثر استماعًا على أنغامي، تليها مباشرةً "معقول الغرام" و"حاسة بيك".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-01-14
21:56 | 2021-01-14
20:57 | 2021-01-14
20:36 | 2021-01-14
18:00 | 2021-01-14
15:00 | 2021-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website