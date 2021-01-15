فنون ومشاهير

بسبب رفضه ارتداء الكمامة.. نجمٌ شهير يُطرد من صيدلية!

Lebanon 24
15-01-2021 | 06:00
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واجه نجم هوليوود بروس ويليس موقفاً مُحرجاً بعدما جرى طرده من صيدلية في لوس أنجليس بسبب رفضه ارتداء الكمامة.

وأظهرت لقطات مصورة ويليس أثناء مغادرته إحدى صيدليات ولاية كاليفورنيا من دون ارتداء الكمامة.

وإثر هذه الحادثة، اعترف بطل أفلام "داي هارد" بأنه "أساء تقدير الموقف"، وقال: "فلنكن في أمان ونستمر في ارتداء الكمامات".

وخلال العام الماضي، فرض إريك غراسيتي، عمدة مدينة لوس أنجليس، العام الماضي ارتداء الكمامات خارج المنزل طوال الوقت لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مع تحديد بعض الاستثناءات مثل إعفاء الأطفال تحت سن السنتين وبعض حالات الإعاقة.

وتوالت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الحادثة التي حصلت مع ويليس، وقد اعتبر البعض أنّه يتعالى على القواعد، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وأعاد طبيب الطوارئ كليفون إم دي نشر خبر رفض ويليس ارتداء الكمامة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "جميع موردي الخدمات الصحية في لوس أنغليس على جبهة محاربة الوباء يشاهدون وفاة أعداد لانهائية من المرضى".

من جهتها، قالت الصحفية أوليفيا ميسر على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كان يكفيه أن يجذب الوشاح الذي يغطي رقبته إلى أعلى ليغطي فمه".

كذلك، نشرت إيما هيمنغ ويليس، زوجة النجم السينمائي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صورة لها هي وزوجها وطفلتيهما وهم يرتدون الكمامات أثناء نزهة كانوا يقومون بها.

بدوره، قال الكاتب التلفزيوني برايان بيهار على تويتر أيضا: "لقد حقق موظف صيدلية راين أيد ما لم يستطع هانز غروبر (بطل داي هارد) - فقد طرد ويليس خارج الصيدلية".
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