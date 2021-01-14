صحافية لبنانية تحرّك القضاء الألماني بتقريرها عن "داعشية" عائدة.. إليكم جديدها

تمكّنت الصحافية اللبنانية جنان موسى من استمالة الرأي العام الدولي من خلال تغطياتها الميدانية والحربية، كما أنها سلطت الضوء على أميمة عبدي، الداعشة العائدة من سوريا إلى ألمانيا، وذلك من خلال تقرير حرّك القضاء الألماني برمّته.

ومؤخراً، بدأت موسى بتقديم برنامج "النقاش" عبر قناة "الآن" الفضائية، وهو يبث أسبوع كل أربعاء في تمام الـ10 ليلاً، وعبر منصة القناة على "فيسبوك" و "تويتر"، بالإضافة إلى صفحة البرنامج على موقع قناة الآن: https://www.akhbaralaan.net/programs/discussion. وفي هذا الإطار، قالت موسى: "حرصنا في برنامج النقاش، على تخطي العناوين والخوض في التفاصيل والأبعاد والإجابة على أسئلة الجمهور المتعددة مثل، لماذا يُجبر الكثيرون على مغادرة بلدانهم؟ هل نساء داعش مذنبات أم ضحيات؟ هل علينا الاستثمار في البيتكوين أم لا؟، وغيرها الكثير من التساؤلات، حيث سينقل النقاش إلى مستويات معرفية وثقافية متقدمة. ومع عدد كبير من الضيوف من العالم العربي، سيكون البرنامج مساحة مفتوحة للتفاعل حول العديد من الاسئلة الهامة".



ويطل برنامج"النقاش" مع جنان موسى على مشاهدي الآن ليطرح عدداً كبيراً من المواضيع على طاولة النقاش والبحث بمشاركة اختصاصيين وذوي الاطلاع والخبرة في قضايا هامة اجتماعية وسياسية وقضايا أخرى نالت اهتمام الشارع العربي.



وستحاول جنان موسى من خلال أسئلتها كشف جوانب هامة من الحقيقة التي يبحث عنها المشاهد، وستسعى خلال نقاشها مع ضيوفها أن تقدم معلومات مفيدة للجمهور بأسلوب سهل وشيّق.



