هجوم قاسٍ على الوليد وعاصي الحلاني بسبب كورونا.. وهكذا رد الأخير على الانتقادات

الهجوم على الفنان عاصي الحلاني ونجله الوليد الحلاني يتفاقم مؤخرا منذ ليلة رأس السنة، وذلك بعدما أحيا كل منهما حفلة فنية بمناسبة الأعياد في لبنان ما ساهم بحسب البعض في ازدياد اصابات فيروس كورونا حتى خرج الوباء عن السيطرة ما دفع بالسلطات اللبنانية الى اتخاذ القرار بالاغلاق التام لمدة عشرة أيام للحدّ من تفشي الفيروس.

الهجوم المركز على عاصي وابنه ازداد في الساعات الماضية خاصة بعدما نشر عاصي صوراً له وهو في قمة السعادة بعد وصوله الى دبي، حيث انهالت التعليقات التي هاجمته.

أيضًا الهجوم طال الوليد الحلاني بعدما نشر في الساعات الماضية صورة له وهو يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا، شاكرًا دولة الإمارات وهيئة الصّحة في دبي على العناية الرائعة.

اللافت أن الوليد حذف الصورة عبر حسابه على تويتر بعد الانتقادات الكبيرة التي طالته حيث ركزت التعليقات على توجيه أصابع الاتهام له ولوالده بمساهمتهما في إزدياد عدد اصابات فيروس كورونا بعد حفلة رأس السنة فكيف بإمكانهما ان يستمتعان بوقتهما في دبي ويتلقيان لقاح كورونا ويتباهيان في خطوتهما دون أي اعتبار لمشاعر اللبنانيين.

في المقابل احتفظ الوليد الحلاني بالصورة على حسابه في انستغرام مع إلغاء خاصية التعليقات.

أما عاصي الحلاني فردّ على الانتقادات والهجوم بتغريدة قال فيها: "الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على إنتقاد الناس وتجريحهم .. يقول الحبيبﷺ (إن أشرّ الناس منزلة يوم القيامه من يتقيه الناس مخافة لسانه).

الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على إنتقاد الناس وتجريحهم ..



يقول الحبيبﷺ (إن أشرّ الناس منزلة يوم القيامه من يتقيه الناس مخافة لسانه)