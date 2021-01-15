من بينها وفاة كوميدي قدير وخسارة مالية لأحلام.. فلكي يزعج الوسط الفني بتوقعاته السيئة

التوقعات التي أطلقها المصري محمد فرعون في شأن بعض وجوه الوسط الفني مؤخراً لا تزال تثير ضجة على مواقع التواصل، فقد أشار في إطار توقعاته للعام 2021 إلى أنه من الممكن إعلان وفاة نجم كوميديا وصفه بأنه كبير المقام والسن.

وتوجه إلى الفنان محمد رمضان بالقول إن حظوظه هذا العام ضعيفة وإنه قد يواجه بعض المشاكل والعراقيل. وعن تامر حسني قال إن بعض المشاكل قد تعترضه وإن نجمه قد يكون في حالة هبوط. ورأى أن بعض الخسائر قد تطال الفنانة الإماراتية أحلام على المستوى المادي. كما توقع حدوث أزمات عائلية في حياة شيرين عبد الوهاب.

وتابع أن يسرا يمكن أن تلقى النجاح الفني رغم أنها قد تعاني من مشاكل صحية. كما اعتبر أن الحظ قد يتخلى عن عمرو دياب مهنياً ليحالفه عاطفياً من خلال ارتباط جديد.

ولفت إلى أن درة قد تحقق النجاح في العمل وتعاني عاطفياً. أما مي عز الدين فقال إنها قد تحقق النجاح الفني متحدثاً عن إعلان زواج. وتوقع تألق منى زكي وامير كرارة وحسين الجسمي وياسر جلال وراغب علامة وإياد نصار وعمرو سعد ورابح صقر وياسمين صبري وزوال الحظ السيئ عن مسيرة أحمد مكي.

كذلك تضمنت توقعاته احتمال عودة غادة عادل إلى زوجها السابق مجدي الهواري واختبار سمية الخشاب تجربة عاطفية جديدة.