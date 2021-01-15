فنون ومشاهير

فنان عربي يكشف: تلقيت تهديداً بالقتل في حادث سيارة مدبر مع عائلتي

Lebanon 24
15-01-2021 | 18:00
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أعلن الفنان السوري قاسم ملحو تلقيه اتصالاً هاتفياً من مجهول هدده من خلاله وأسرته بالقتل. واشار إلى أن المتصل يدعي أن اسمه محمد لافتاً إلى أن هذا الشخص يعرفه وأنه هدده بالقول: "انت وعيلتك ح اقتلكن بحادث سيارة".

 

وذكر أنه رد عليه بغضب وهدده بنشر رقم هاتفه كاملاً. وتابع أن المتصل لم يكشف سبب التهديد وعلق: "الغريب بالأمر ما قال شو مشكلتو معي. للأسف".

 

وإثر هذا تفاعل معه الكثير من المتابعين الذين عبروا عن دعمهم الكامل له مطالبين غاياه بتقديم شكوى ومطالبين السلطات بملاحقة المتصل إلى أن يتم كشف هويته ومعاقبته.

 

وهذا ما دفع ملحو إلى الرد في وقت لاحق حيث كتب: "شكراً للهفة الأصدقاء والأحباب باتصالاتهم ورسائلهم حتى اللي بعتولي عالمسنجر ومابعرفهم بحب قلهم أنا بدون محبتكم ما بسوى شي ربي يديم عليكم الصحة والأمان والمحبة".

 

يذكر أن الفنان يشارك في الجزء الثاني من مسلسل بروكار وهو ما أعلنه من خلال منشور آخر حيث كتب: "قريباً جداً، تصوير بروكار ج 2، تأليف سمير هزيم، إخراج محمد زهير رجب، إي نعم".

 

المصدر: لها
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