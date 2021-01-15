فنون ومشاهير

بعد خروجه من السجن بتهمة مخدرات.. طليق روبي يستعدّ للزواج من ممثلة شابة (صورة)

Lebanon 24
15-01-2021 | 21:00
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انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار عن استعداد المخرج سامح عبد العزيز للزواج من الفنانة الشابة نانسي صلاح، بعد عقد خطوبتهما منذ حوالى شهر في سرّية تامة.

ولم يؤكد أو ينفي سامح عبد العزيز تلك الأخبار، في حين أكدت نانسي صلاح خبر الارتباط، لافتةً إلى أنهما يستعدان لإقامة حفل زفافهما قريباً.
 


يُذكر أن سامح عبد العزيز كان متزوجاً من الفنانة روبي، وانفصلا منذ عامين تقريباً، أي قبل دخوله السجن بتهمة تعاطي المخدرات.

من ناحية أخرى، يقدّم سامح عبد العزيز مسلسلاً مع النجمة يسرا في رمضان المقبل، في تعاون هو الثاني بينهما في الدراما التلفزيونية، بعدما قدّما العام الماضى "خيانة عهد".

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة نانسي صلاح، مسلسل "طلقتك نفسي" من بطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، كارولين عزمي، محمد مهران، ولاء الشريف، صبري عبد المنعم، أحمد الشامي، وهو من تأليف أحمد عصام وأحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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