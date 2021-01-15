فنون ومشاهير

المشاهير يتوافدون للخارج تباعاً لتلقي لقاح كورونا.. وهذا الفنان إختار كندا!

Lebanon 24
15-01-2021 | 14:34
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يستعد الفنان عامر زيان لتلقي لقاح فيروس كورونا في كندا حيث يتواجد حاليا لأسباب عائلية. وعبر عامر عن دعمه لوصول اللقاح الى لبنان بأسرع وقت ممكن بعد ان اصبح بلده من الدول الاكثر إنتشارا لهذا الفيروس نسبة لعدد سكانه. 
على صعيد آخر يستعد عامر لاصدار اغنية وكليب "اذكريني" التي صورها مع المخرج هاس غدار في لبنان ومن انتاج روتانا. وقد هنأ عامر شركة روتانا على مكاتبها الجديدة في السعودية قائلا: "‏ألف مبروك افتتاح مقر شركة روتانا بالمملكة العربية السعودية ألف مبروك صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال ... والغالي الاستاذ سالم الهندي ومعالي المستشار تركي آل شيخ".
 
 
وكان الوليد الحلاني تلقى اللقاح في دبي وتعرض الى الانتقاد، ما دفعه الى ازالة صورته وهو يتلقى اللقاح من على حساباتها على مواقع التواصل. 
وكذلك تلقى الملحن سمير صفير لقاح كورونا في الامارات.
 
 
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