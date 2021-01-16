فنون ومشاهير

القاء القبض على انجي خوري.. بعدما رفعت فنانة لبنانية دعوى ضدّها

Lebanon 24
16-01-2021 | 09:00
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القت قوات الأمن الجنائي السوري القبض على المغنية أنجي خوري، واسمها الحقيقي نجوى خليق الله، في محيط منطقة المزة، وفق ما أفاد موقع "الجرس".

يأتي هذا بعد دعوى قضائية رفعت ضدها من قبل الفنانة اللبنانية شيراز، وأمرت النيابة العامة في سوريا بجلبها للتحقيق معها، لكنها لم تتجاوب مع التبليغات التي وصلتها، لهذا ألقي القبض عليها.

بحسب "الجرس"، إنجي متهمة بالقدح والذم والتشهير، إضافة الى دخولها الأراضي اللبنانية خلسة في الأشهر الماضية، لأكثر من مرة.


من جهة أخرى، تصالحت المغنية اللبنانية قمر مع انجي خوري بشكل مفاجىء بعدما شتمتا بعضهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
المصدر: الجرس
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