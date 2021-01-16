فنون ومشاهير

فارس كرم يشن هجوماً على المشاهير: اللي اختشوا ماتوا!

Lebanon 24
16-01-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-784901-637464111042227563.jpg
Doc-P-784901-637464111042227563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثار الفنان فارس كرم الجدل في أحدث تغريدة أطلقها عبر "تويتر" والتي إنتقد فيها المتباهين بأخذ لقاح كورونا غير آبهين بأولاد بلدهم الذين يقفون على ابواب المستشفيات.

وكتب فارس: "بفهم إنّك تحمي نفسك وتاخد اللقاح ضد #كورونا.. بس بتفاجأ لمّا تتباهى فيه عالسوشيل ميديا وتغمّض عيونك عن الناس اللي ما معا تاكل وواقفة على بواب المستشفيات.. #اللي_اختشوا_ماتوا". 

واعتبر المتابعون أن فارس قصد المشاهير في تغريدته بعد أن عمد عدد كبير منهم إلى نشر صور عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي وهم يتلقون اللقاح خارج بلدهم.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2021-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
22:22 | 2021-01-16
18:00 | 2021-01-16
17:24 | 2021-01-16
15:00 | 2021-01-16
12:00 | 2021-01-16
09:00 | 2021-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website