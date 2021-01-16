فارس كرم يشن هجوماً على المشاهير: اللي اختشوا ماتوا!

أثار الفنان فارس كرم الجدل في أحدث تغريدة أطلقها عبر "تويتر" والتي إنتقد فيها المتباهين بأخذ لقاح كورونا غير آبهين بأولاد بلدهم الذين يقفون على ابواب المستشفيات.

وكتب فارس: "بفهم إنّك تحمي نفسك وتاخد اللقاح ضد #كورونا.. بس بتفاجأ لمّا تتباهى فيه عالسوشيل ميديا وتغمّض عيونك عن الناس اللي ما معا تاكل وواقفة على بواب المستشفيات.. #اللي_اختشوا_ماتوا".

واعتبر المتابعون أن فارس قصد المشاهير في تغريدته بعد أن عمد عدد كبير منهم إلى نشر صور عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي وهم يتلقون اللقاح خارج بلدهم.