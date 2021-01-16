فنون ومشاهير

إصابة إعلامية لبنانية بكورونا.. "في ليلتين بكيت فيون"

Lebanon 24
16-01-2021 | 17:24
A-
A+
Doc-P-784913-637464150560227311.jpeg
Doc-P-784913-637464150560227311.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعلنت الإعلامية جويل بو يونس عبر صفحتها على الفايسبوك بإصابتها بكورونا، وكتبت: "صرلي اكتر من 10 ايام غايبة عن شغلي بال او تي في لانو انصبت بكورونا، بعد كم يوم، بدي عيد الفحص انشالله اطلع negative، انا ما اعلنت اول اصابتي لانو حسيت ما رح فيد بشي (علما انو دقيت لكل الي شفتون وخبرتون).
 
وأضافت: "اليوم انا عم بكتب لخبركن عن شيء ممكن يفيدكن وعن تجربة شخصية انا عشتا: كورونا مش مزحة وكورونا منا رشح عادي، في ليلتين بكيت فيون من وجع الجسم والعضم وكل عضلة، وفي نهار قشط ضغطي وصفرنت وحسيت الدني رح تخلص..عملت دقات قلب سريعة وبعدني لهلق اذا بحكي بتعب واذا بقوم من محل لتاني بقلب البيت بتعب...انا كنت مستلشأة ساعة حط الكمامة وساعة ما حطا...صدقوني بس تنصابوا بالكورونا بيصير الف فكر ياخدكن ويجيبكن ...بتصيرو تحسو ادي حلوي اسخف الاشيا بالحياة...انا اشتقت لابسط امور...اشتقت اطلع عالشمس اشتقت شوف امي ولو عن بعيد واشرب معا قهوة ولو عن بعيد...اشتقت قوم عالشغل وروح عال او تي في (ولو الصبح من قبل الضو وهيدي الشغلي اللي كنت نق عليا، الوعية الصبح🤭..)اشتقت احكي واحكي واحكي بلا تعب...ولو هالحكي السريع كان يزعج البعض عالهوا... اخواتي ٣ انعديوا كورونا كمان وصاحبتي دنيا اكلتا معي بس المهم ما عدينا اهلنا! انتو انتبهوا على حالكن انتبهوا على اهلكن..اذا نحنا وهيك كورونا عم تعمل فينا كيف الكبار! صدقوني كورونا بتوجع وبتبكي وبتحبطكن...(وهيدا الشق النفسي اللي بتتركوا فيكن) الحمد الله انا احسن شوي بس بعدني بتعب كتير".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2021-01-16
15:00 | 2021-01-16
12:00 | 2021-01-16
09:00 | 2021-01-16
06:00 | 2021-01-16
23:00 | 2021-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website