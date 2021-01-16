إصابة إعلامية لبنانية بكورونا.. "في ليلتين بكيت فيون"

إعلنت الإعلامية جويل بو يونس عبر صفحتها على الفايسبوك بإصابتها بكورونا، وكتبت: "صرلي اكتر من 10 ايام غايبة عن شغلي بال او تي في لانو انصبت بكورونا، بعد كم يوم، بدي عيد الفحص انشالله اطلع negative، انا ما اعلنت اول اصابتي لانو حسيت ما رح فيد بشي (علما انو دقيت لكل الي شفتون وخبرتون).

وأضافت: "اليوم انا عم بكتب لخبركن عن شيء ممكن يفيدكن وعن تجربة شخصية انا عشتا: كورونا مش مزحة وكورونا منا رشح عادي، في ليلتين بكيت فيون من وجع الجسم والعضم وكل عضلة، وفي نهار قشط ضغطي وصفرنت وحسيت الدني رح تخلص..عملت دقات قلب سريعة وبعدني لهلق اذا بحكي بتعب واذا بقوم من محل لتاني بقلب البيت بتعب...انا كنت مستلشأة ساعة حط الكمامة وساعة ما حطا...صدقوني بس تنصابوا بالكورونا بيصير الف فكر ياخدكن ويجيبكن ...بتصيرو تحسو ادي حلوي اسخف الاشيا بالحياة...انا اشتقت لابسط امور...اشتقت اطلع عالشمس اشتقت شوف امي ولو عن بعيد واشرب معا قهوة ولو عن بعيد...اشتقت قوم عالشغل وروح عال او تي في (ولو الصبح من قبل الضو وهيدي الشغلي اللي كنت نق عليا، الوعية الصبح🤭..)اشتقت احكي واحكي واحكي بلا تعب...ولو هالحكي السريع كان يزعج البعض عالهوا... اخواتي ٣ انعديوا كورونا كمان وصاحبتي دنيا اكلتا معي بس المهم ما عدينا اهلنا! انتو انتبهوا على حالكن انتبهوا على اهلكن..اذا نحنا وهيك كورونا عم تعمل فينا كيف الكبار! صدقوني كورونا بتوجع وبتبكي وبتحبطكن...(وهيدا الشق النفسي اللي بتتركوا فيكن) الحمد الله انا احسن شوي بس بعدني بتعب كتير".