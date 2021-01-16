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فنون ومشاهير
الساحر ميكي في ذمة الله
Lebanon 24
16-01-2021
|
22:22
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غيّب الموت اليوم الساحر الشهير فؤاد ملكي المعروف ب "الدكتور ميكي" بعد إصابته بفيروس كورونا.
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