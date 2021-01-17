فنون ومشاهير

فيديو يُحدث ضجة.. ماجد المهندس يُفاجئ أنابيلا هلال بقبلة!

Lebanon 24
17-01-2021 | 09:00
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تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اسم الفنان العراقي ماجد المهندس بعد الحفل الذي أحياه مع الفنانة نجوى كرم مساء يوم الجمعة على مسرح مركز دبي التجاري العالمي.

 

وأثنى الجمهور بأداء المهندس ولكن أكثر ما لفت الانتباه طريقة تعامله الرقيقة للنساء حيث عامل الإعلامية أنابيلا هلال التي كانت تقدم ذلك الحفل، والفنانة نجوى كرم برومانسية.

 

فقد نشرت أنابيلا مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام من كواليس لقائها بماجد حيث ظهر وهو يقبل يدها، وعلقت قائلة: "بشوق وحماس أقدم الليلة البرنس".

A post shared by Annabella Hilal (@annabellahilal)

 

 
 

وقد أثار الفيديو ضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: نواعم
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