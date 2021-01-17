الموت يؤلم علي جابر بأعز الناس.. وإعلاميون يعزونه

غيّب الموت والدة مدير قنوات "mbc" العميد علي جابر، وقد أعلن عن الخبر الحزين عبر تغريدة له على موقع تويتر.

وعلى الرغم من أنّ علي جابر اكتفى بكتابة "انا لله و انا اليه راجعون"، إلا أنّ إعلاميين قاموا بتعزيته في والدته.

انا لله و انا اليه راجعون. — Ali Jaber (@alimouinjaber) January 16, 2021

وكتب الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان مُقدّماً التعازي: "أحرّ التّعازي، فقد الأُمّ مُرّ. البقاء لله".

وكتب الإعلامي جمال فياض: "تعازيّ الحارة، السيدة الوالدة رحمها الله كانت عزيزة علينا، نشارككم الحزن على سيدة عرفناها منذ طفولتنا سيدة مُحبة ولها في قلوبنا محبة وفي النفوس تقديرها كبير،إلى جنة ربّ رحيم، ولكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدوره غرّد الإعلامي المصري عمرو أديب كاتباً "البقيه فى حياتك يا حبيبي ربنا يصبرك انشاء الله".