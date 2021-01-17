فنون ومشاهير

ملحم زين: لا تنسوا بالانتخابات قبض المئة دولار.. وتعليقات قاسية من الجمهور رداً على حفل "رأس السنة"

Lebanon 24
17-01-2021 | 13:34
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أثارت تغريدة الفنان اللبناني ملحم زين الجدل بعدما كتب معلقاً على موضوع أجهزة التنفس الاصطناعية، عبر حسابه على "تويتر" ما يلي: "ألف سرير وخمسون جهاز تنفس أصبح لها خمسة أشهر مرمية في المدينة الرياضية والناس المصابة تنام في الطريق إلى جنب المستشفى وتختنق على أبواب المستشفيات... لا تنسوا غداً في الانتخابات قبض المئة دولار حتى تنتخبوهم".
 
 
 
ولم يسلم زين من تغريدات الهجوم، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين التعليقات المنتقدة، كتب الحساب الساخر "عديلة": "فقط في لبنان: فنان يسجل اغنية عن التوعية لفيروس كورونا، ثم يذهب ويحيي حفلة على رأس السنة حيث الحاضرين إلى جانب بعضهم من دون شروط لتباعد الاجتماعي ثم يقدم لإعطاء دورس بالأخلاق للمواطنين".
 
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