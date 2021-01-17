فنون ومشاهير

"لا شيء".. السر وراء آخر كلمات الفنان الشهير التي كتبها قبل وفاته

Lebanon 24
17-01-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-785121-637464977840463019.jpeg
Doc-P-785121-637464977840463019.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئ المتابعون للفنان المصري الراحل، هادي الجيار، عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بكتابته جملة "لا شيء" قبل ساعات من وفاته، دون أن يمهله القدر لتوضيح المقصود منها.

وفسر مصدر مقرب من الجيار أن الجملة التي كتبها الأخيرة أثناء تواجده في منزله قبل نقله للمستشفى كانت بمثابة إعلانا غير مباشرا منه باعتزال الفن، موضحا أنه لم يعد لديه جديد ليقدمه للجمهور، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأشار المصدر إلى أن هادي الجيار كان يعتزم إعلان اعتزاله الفن عقب عرض الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان العام الحالي، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإخراج بيتر ميمي.

وبسبب وفاة هادي الجيار وعدم استكمال مشاهده في المسلسل، فإن صناع مسلسل "الاختيار 2" يدرسون إما تعديل جزء من السياق الدرامي الخاص بالمشاهد التي صورها هادي الجيار أو الاستعانة بممثل آخر يعيد تصوير المشاهد التي صورها الفنان هادي الجيار، أما في مسلسل "موسى" فقد كان يستعد لبدء التصوير ولم يصور مشاهد بعد.

كما أن الراحل كان يستعد لتصوير مشاهده في المسلسل التلفزيوني "موسى" من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب، والمقرر عرضه في رمضان 2021.


وكان الفنان هادي الجيار، توفى في الساعات الأولى من اليوم الأحد 10 كانون الثاني، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكشف مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة ومكان دفن، حيث سيتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2021-01-17
19:16 | 2021-01-17
15:00 | 2021-01-17
13:34 | 2021-01-17
12:00 | 2021-01-17
09:00 | 2021-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website