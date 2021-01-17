فنون ومشاهير

توم كروز يطير إلى دولة خليجية ويستعين بروبوتات متطورة للقضاء على كورونا

Lebanon 24
17-01-2021 | 23:00
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أفادت تقارير أن الممثل الأميركي، توم كروز، صرف مبالغ ضخمة لشراء روبوتات عالية التقنية من أجل فرض احتياطات سلامة عالية من فيروس "كورونا" المستجد على موقع تصوير أحدث أفلامه، الجزء السابع من "مهمة مستحيلة".

واستعان كروز بروبوتين من أحدث طراز للقيام بدوريات في مواقع عمل الفيلم، وستقوم مهمتهم على منع أفرادها من الإخلال بالإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك لأنه لا يستطيع أن يتواجد في كل مكان لكي يتأكد من التزام فريق العمل، بحسب ما صرح به مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية

وتابع المصدر أن "الروبوتات متطورة حقا ومخيفة إلى حد ما وتشبه التي ظهرت في أفلام الخيال العلمي "ترمينيتور".
وقال المصدر إن فيلم "مهمة مستحيلة 7" سيستأنف تصويره في المملكة المتحدة بوقت لاحق من الأسبوع الحالي، قبل أن تنطلق أسرة الفيلم إلى إمارة دبي الخليجية لتصوير بعض المشاهد هناك.

وسبق لتوم كروز أن صور مشاهد من الجزء الخامس من أفلام "مهمة مستحيلة" في دبي بعام 2010.

ويأتي استعانة توم كروز بروبوتات بعد تسريب مقطع مصور له الشهر الماضي وهو يصرخ بغضب في وجه أحد العاملين في فيلمه الجديد بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية من "كورونا"، وهددهم بألفاظ خارجة بالطرد من عملهم.
المصدر: سبوتنيك
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