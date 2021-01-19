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فنون ومشاهير
كندة علوش في رسالة لجمهورها: لا وقت للأنانية والاستهتار
Lebanon 24
19-01-2021
|
06:00
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وجهت الفنانة كندة علوش رسالة قاسية للجمهور بشأن فيروس كورونا، وقالت عبر خاصية القصص: "اليوم أكتر من أي وقت لازم نحس بالمسؤولية تجاه بعض".
وتابعت: "اليوم نحنا مسؤولين عن سلامة وحياة بعض، لا مكان للخلافات والنزاعات ومو وقت الأنانية والاستهتار، عم نعيش أيام صعبة إذا ما فقدنا حد غالي معظم اللي حوالينا فقدوا".
وأضافت: "الله يحمي اللي مضطر ينزل يمارس شغلو، ضروري نتعامل مع الوضع بمسؤولية شديدة".
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